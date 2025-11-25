VaiOnline
Tennis.
26 novembre 2025 alle 00:17

Doppia sfida per la salvezza 

Da domenica Cagliari e Alghero giocano per restare in A2 

Si chiude con tre sconfitte il negativo fine settimana delle squadre sarde impegnate nei playoff e playout dei campionati di Serie A di tennis.

Sconfitta

Dopo l’emozionante sfida di sabato, che ha visto il Tc Cagliari mancare solo nel match tiebreak del doppio di spareggio l’accesso alla finale-scudetto, sono poi arrivati due ko nei playout di A2. La seconda squadra del circolo di Monte Urpinu è stata sconfitta 3-1 a domicilio dal Ct Ceriano. Sfida nata sotto una cattiva stella, con le padrone di casa a referto con due sole atlete e, di conseguenza, il risultato del terzo singolare già in cascina per le ospiti. Ha pareggiato i conti Eleonora Alvisi, che ha superato 7-5, 6-3 l’elvetica Ylenia In-Albon. Le lombarde hanno reagito con Rachele Elisa Zingale (6-0, 6-2 con Sara Festa) e con In-Albon e Maria Aurelia Scotti, che hanno battuto 6-1, 6-2 Alvisi e Festa.

Salvezza per le lombarde, mentre le cagliaritane disputeranno un tabellone a quattro che mette in palio un posto per la prossima A2. Il nuovo percorso partirà domenica, sempre in casa, contro il Cus Catania, sconfitto 3-1 a Foligno dal Tennis Training.

Domenica

Nell’A2 maschile il Tc Alghero ha perso 5-1 in casa del Tc Villasanta. Il punto giallorosso è stato firmato da Calvin Hemery (6-4, 6-3 a Mathias Bourgue nel derby francese). Sconfitte in due set, in singolare, per Juan Bautista Otegui, Luca Fasciani, Michele Fois e, in doppio, per Hemery e Nicolò Serra. Sconfitti nel match tiebreak del doppio Otegui e Fois. Gli algheresi parteciperanno a un tabellone a otto (si salvano le due finaliste): si comincia domenica, a Torino, con il Ronchiverdi, che ha perso 4-0 in casa del Ct Albinea.

