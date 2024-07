Doppia seduta del consiglio comunale 

Fine luglio in Aula per assessori e consiglieri chiamati per domani e mercoledì a due distinte riunioni di inizio legislatura dopo il voto di giugno che ha segnato il ritorno di Barbara Pusceddu alla carica di Sindaco.

Per domani, l’ordine del giorno dell’assemblea, convocata per le 17,30, prevede la presentazione, la discussione e l’approvazione delle linee programmatiche per il mandato 2024/2029, una variazione al bilancio di previsione finanziario 2024/2026 e la discussione su interrogazioni già presentate in Comune dai consiglieri di minoranza Walter Zucca e Roberta Simoni di Forza Italia, Roberto Loi e Aurora Cappai di "Uniti per Sinnai" e di Aldo Lobina di "Sinnai libera".

Nella riunione del 31 luglio alla stessa ora, si parlerà invece di avanzo di amministrazione 2023 e di una variazione al Bilancio finanziario 2024-2026. Ma anche della salvaguardia degli equilibri di bilancio, di una variazione di assestamento generale al Bilancio di previsione 2024-2026. Prevista infine la nomina delle Commissioni consiliari permanenti che garantiranno l’avvio della macchina amministrativa. Nulla è ancora trapelato sui nomi: ne faranno parte esponenti della maggioranza e della minoranza. (r. s.)

RIPRODUZIONE RISERVATA