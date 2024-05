Doppia seduta, crisi infinita 

La crisi del Comune con la giunta Soddu ormai al capolinea si trascina ancora per un paio di sedute. All’assemblea di domani, già annunciata perché in seconda convocazione dopo il nulla di fatto di venerdì, si aggiunge una ulteriore riunione sulla base del decreto della Regione che intima di approvare il bilancio entro il 4 giugno. Ieri il presidente del Consiglio Sebastian Cocco convoca una nuova assemblea per martedì, dalle 18 alle 20, con un solo punto all’esame, ovvero il bilancio.

Atto dovuto

L’iniziativa di Cocco segue anche la sollecitazione del sindaco Andrea Soddu che accompagna la notifica del decreto regionale firmato dall’assessore agli Enti locali Francesco Spanedda. Soddu invita il presidente del Consiglio a procedere a una nuova convocazione. Ieri l’adempimento. Un atto dovuto, senza alcuna implicazione politica perché il quadro frammentato tale è rimasto con le stesse divisioni che dieci giorni fa portano al no al bilancio sancendo di fatto la fine della giunta Soddu. Se tra domani e martedì per la maggioranza uscente orfana dei numeri ci sia possibilità di recupero sembra percorso davvero compromesso anche alla luce della seduta di venerdì pomeriggio.

In aula non s’è visto Cocco e la seduta viene presieduta da Marcello Calia, ma i consiglieri presenti, tutti i fedelissimi di Soddu, non bastano a garantire il numero legale. Delle varie opposizioni si è visto solo Pietro Sanna del centrodestra.

Ordine del giorno

Domani bastano gli otto consiglieri di maggioranza per mandare avanti l’assemblea in seconda convocazione. In esame alcuni debiti fuori bilancio di cui il segretario generale e la dirigente del settore finanziario del Comune sollecitano l’approvazione, pena incorrere nei provvedimenti della Corte dei conti.

Il bilancio

Martedì torna in campo il bilancio di previsione, già bocciato il 16 maggio con un voto che certifica la fine della Giunta e della consiliatura. L’arrivo del commissario non è però immediato. La Regione, dopo il primo avviso bonario, invia ora un decreto che dà tempo fino al 4 giugno per approvare il bilancio. Lo scoglio politico che ha incagliato la seduta del 16 maggio, però, resta identico. E martedì, salvo clamorose sorprese dell’ultim’ora, potrebbe finire con un esito analogo o con una diserzione generale delle opposizioni, a iniziare dagli ex alleati di Soddu, come nella seduta di venerdì. Per ora Cocco, ex alleato del sindaco e consigliere regionale della lista Todde, annuncia la convocazione in modalità mista.

