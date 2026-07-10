Doppia rissa, un ferito in ospedale 

La violenza tra giovani stranieri torna a far paura a Nuoro. Nel giro di appena due notti si sono registrate due risse che hanno richiesto l’intervento delle forze dell’ordine e del personale del 118. Il bilancio più grave è quello dell’episodio avvenuto nella notte tra giovedì e ieri in piazza Veneto, dove un giovane marocchino è stato colpito alla testa con una bottiglia e trasportato in ospedale dove è stato ricoverato con una prognosi di alcuni giorni. Gli investigatori stanno cercando di ricostruire con precisione quanto accaduto e capire se i due fatti siano collegati.

Pieno centro

Il primo intervento delle forze dell’ordine mercoledì sera. La rissa è scoppiata in viale del Lavoro, a poca distanza dalla stazione ferroviaria. Secondo una prima ricostruzione, coinvolta anche una ragazza. Tutto sarebbe nato da una discussione tra la donna, nuorese, e un giovane marocchino. I due, pare, si conoscano. Ancora al vaglio il motivo della lite, ma dalle parole si sarebbe passati rapidamente alle mani: la ragazza avrebbe aggredito il giovane, che avrebbe reagito.

A quel punto sarebbero intervenuti altri stranieri, presenti sul posto, che avrebbero preso parte alla colluttazione. Nel giro di pochi minuti la situazione è degenerata, richiamando l’attenzione dei passanti, che hanno allertato il numero di emergenza. Sul posto sono arrivati i sanitari del 118 e le pattuglie delle forze dell’ordine. Alcune delle persone coinvolte hanno riportato contusioni e lievi ferite. Identificati i presenti e avviati gli accertamenti per ricostruire la vicenda.

Bottigliate in piazza

Poco meno di ventiquattro ore dopo, giovedì notte, ancora violenza questa volta in piazza Veneto. Almeno tre giovani di origine nordafricana avrebbero aggredito un ragazzo marocchino che, stando alle prime informazioni, sarebbe lo stesso coinvolto nella rissa della sera precedente in viale del Lavoro. La lite è degenerata rapidamente fino a quando uno degli aggressori avrebbe colpito il contendente alla testa con un corpo contundente, forse una bottiglia. Il ragazzo è caduto a terra sanguinante ed è stato soccorso dal 118, che lo ha trasportato all’ospedale San Francesco dove è stato ricoverato. Le sue condizioni non sarebbero gravi. Entrambi gli episodi sono un campanello d’allarme sulla crescente violenza anche in città tra giovani stranieri.

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