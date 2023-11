doppia rimonta, l’olbia ringrazia dessena e palomba 

Sestri Levante 2

Olbia 2

Sestri Levante (4-3-1-2) : Anacoura; Podda (35’ st Ghigliotti), Oliana, Grosso, Furno; Troiano (26’ st Gala), Sandri, Parlanti (24’ st Reggio Garibaldi); Candiano; Margiotta (35’ st Toci), Forte (35’ st Nenci). In panchina Olivieri, Raspa, Pane, Andreis, Regini, Matteucci, Masini, Busatto. Allenatore Barilari.

Olbia (4-4-2) : Rinaldi; Zallu, Palomba, Bellodi, Arboleda; Contini (47’ st Montebugnoli), La Rosa (39’ st Gennari), Mameli (1’ st Cavuoti), Biancu; Dessena, Corti (15’ st Scapin). In panchina Palmisani, Van der Want, Incerti, Zanchetta, Fabbri. Allenatore Greco.

Arbitro : Andeng Tona Mbei di Cuneo.

Reti : nel primo tempo, 32’ Forte; nella ripresa, 25’ Dessena, 32’ Sandri, 46’ Palomba.

Note : ammoniti Parlanti, Nenci, Oliana, Gala (SL), Contini e Corti (O). Recupero 0’ pt-5’ st. Gara giocata a porte chiuse.

Vercelli. Nel momento in cui l’Olbia deve fare a meno di Ragatzu per un problema a una caviglia, Cavuoti veste i panni del quartese confezionando gli assist per i gol di Dessena e Palomba che valgono il 2-2 in rimonta col Sestri Levante alla 15ª giornata di Serie C.

Alla sfida con la matricola ligure, giocata al “Silvio Piola” di Vercelli, la squadra di Leandro Greco arriva con cinque defezioni tra le quali quelle di Nanni, tornato malconcio dagli impegni con la Nazionale di San Marino, e Motolese, squalificato, ma è capace di tenere botta reinventandosi, con Dessena seconda punta, e conquistando un pareggio che le permette di tirarsi fuori dai playout a quota 16. Guadagnando nuove consapevolezze in vista della gara casalinga con la big Perugia.

Nel primo tempo spicca il vantaggio del Sestri Levante, di Forte, al 32’, dagli sviluppi di un corner, e il raddoppio che si mangia Parlanti a tu per tu con Rinaldi. Nella ripresa l’ingresso di Cavuoti segna la svolta: al 25’ il talento di proprietà del Cagliari vola sul fondo, sterza su Furno e crossa in area per Dessena che di testa ristabilisce l’equilibrio; poi, dopo che Sandri riporta in vantaggio i corsari (32’), serve su punizione Palomba che alla prima da titolare in campionato firma il 2-2 nel recupero.

RIPRODUZIONE RISERVATA