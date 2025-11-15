Doppia rimonta del Tonara Selargius beffato all’85’ 

Tonara 2

Selargius 2

Tonara (4-4-2) : Morillas, Cherchi, Sulis, Floris, Deiana, Brodu, M. Poddie, Carboni (30’ st Ruggeri), Gavrila, Lafinne, Noli. In panchina E. Poddie, Murru, Maccioni, Mameli, Ngambou, Acosta, Trogu, Atzori. Allenatore Pia.

Selargius (4-4-2) : Murtas, Berti, Orrù, Lepore, Ganzerli, Salis, Campus, Ragucci, Reginato (30’ st Serrau), Usai, Carcangiu. In panchina Fantini, Partis, Mura, Pusceddu, Auriemma, Spina, Caboni, Mulas. Allenatore Fercia.

Arbitro : Iaria di Sassari.

Reti : pt 40’ Usai; st 10’ Reginato, 25’ Noli, 40’ M. Poddie.

Tonara. Finisce in parità, 2-2, la sfida tra Tonara e Selargius, con gli ospiti che si erano portati addirittura sul doppio vantaggio. La prima occasione è per il Selargius, al 20’: sugli sviluppi di un calcio d’angolo Salis di testa manda alto sopra la traversa. Al 40’ il vantaggio degli ospiti con Usai sugli sviluppi di un calcio di punizione. Il Selargius insiste, chiudendo la prima frazione di gioco in avanti.

Nella ripresa arriva subito il raddoppio con Reginato, bravo a saltare il portiere di casa e a depositare in rete. Il Tonara rialza la testa al 25’, quando Noli accorcia le distanze con un colpo di testa su punizione di Acosta. Al 40’ il pareggio con M. Poddie, che completa la rimonta. (a. d.)

