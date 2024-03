Doppia rapina armato di coltello: 35enne condannato 

Quattro anni e 10 mesi di reclusione per rapina e porto abusivo di coltello. Nicola Orrù, 35 anni di Monserrato, è stato riconosciuto colpevole di due rapine compiute nella sua città tra il settembre e il novembre del 2021. Nella prima si sarebbe impossessato di uno scooter di un kebabaro e di 10 euro, nella seconda di un’autovettura e del cellulare di una ragazza. In entrambi i casi, secondo l’accusa, aveva usato il coltello per minacciare le sue vittime.

L’avvocato difensore Marco Lisu, per evitare che i due fatti dessero luogo a due processi con rischio di una condanna pesantissima, ha chiesto e ottenuto la riunificazione. Nel corso dell’udienza preliminare, davanti alla giudice Manuela Anzani, ha optato per il rischio abbreviato che consente la riduzione di un terzo della pena finale in caso di condanna.

Alla fine del processo il 35enne è stato condannato a 4 anni e 10 mesi di carcere, un po’ meno rispetto a quanto chiesto dal pubblico ministero Andrea Massidda nella sua requisitoria. In una delle due rapine l’imputato avrebbe minacciato la sua vittima puntando un coltello in pancia, mentre nella seconda avrebbe fatto scendere la ragazza dall’auto, costringendola a consegnargli anche la borsetta. Con sé – secondo l’imputazione – aveva un coltello serramanico d e una pistola giocattolo, ma a cui era stato levato il tappino rosso.

Al termine della camera di consiglio, la giudice Anzani ha ritenuto il 35enne colpevole di tutte le imputazioni (sia le due rapine che il porto di coltello) e l’ha condannato.

