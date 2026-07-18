Doppia puntata per “La voce sarda” 

Doppia puntata oggi su Videolina. Alle 21 ecco “Storie di sport”: Giorgio Porrà, giornalista Sky, ricorda il suo debutto a Videolina nella trasmissione “Ore 12” in cui si sperimentava una fascia inedita per le tv regionali in concorrenza con Raffaella Carrà. Alle 21.30 protagonista è Eva Garau: storica contemporaneista, riflette sul complicato concetto di identità così come prende forma a partire dagli anni ‘70.
“La voce sarda” è il programma curato da Ambra Pintore con la regia di Beppe Passavanti.