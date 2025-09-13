Doppia processione per Sant’Avendrace 

Venerdì la processione sulla laguna con la statua issata sulla barca, ieri quella per le via del quartiere su un pick-up della Protezione civile.

Nel fine settimana la festa di Sant’Avendrace ha vissuto i due momenti più intensi e significativi, con la partecipazione di tantissimi fedeli come non se ne vedevano da tempo. Celebrazioni speciali quest’anno, perché dopo sette anni di “esilio” la festa ha avuto come centro di gravità l’antica chiesa che era rimasta chiusa dal 2018 a causa di lavori (che sarebbero dovuti durare due anni) slittati continuamente per il ritrovamento di resti archeologici di epoca punica e romana. Oggi, alle 16, nuovo pellegrinaggio dalla chiesa di Sant’Avendrace alla Cattedrale con in testa il parroco don Alessandro Simbula. Alle 21, spazio al teatro con gli Intrepidi Monelli.

