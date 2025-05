Doppia paternità per un errore dell’Anagrafe 

Una storia che attraversa cinquant’anni, incrocia le pieghe della memoria, dell’identità e della burocrazia, e che si chiude solo oggi con una determina: un uomo ha ottenuto dal Comune di Nuoro un risarcimento di 3 mila euro per un errore compiuto all’anagrafe negli anni Settanta, quando fu riconosciuto come figlio naturale da un uomo che non era suo padre biologico. La vicenda affonda le radici nei primi anni Settanta, quando una giovane donna arrivò in città dalla Germania, con in braccio un neonato. In Barbagia conobbe un uomo, si sposarono e misero su famiglia. Nel matrimonio, l’uomo riconobbe anche il figlio che la donna aveva avuto all’estero, dichiarandolo proprio nell’atto di nozze. Per decenni nessuno si accorse di nulla. L’uomo crebbe a Nuoro convinto di essere figlio naturale del marito di sua madre. Solo di recente ha scoperto che era nato in Germania e il padre che l’aveva cresciuto non era il suo genitore biologico. Così ha citato in giudizio il Comune impugnando il riconoscimento di figlio naturale e chiedendo di correggere i registri dello stato civile e ottenere un risarcimento. Il Comune, dopo essersi opposto, trascinato davanti al giudice, ha deciso di chiudere la vertenza correggendo l’atto e versando i danni all’uomo.

