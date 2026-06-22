Doppia ordinazione, comunità in festa 

L’annuncio della cerimonia dato oltre un mese prima dell’evento dal vescovo della diocesi di Iglesias, monsignor Mario Farci, aveva contribuito a creare un’attesa che man mano si era fatta spasmodica. Quell’attesa si è conclusa nella torrida serata di domenica lasciando spazio alla gioia e al grande affetto con cui la comunità di Domusnovas ha salutato il passaggio allo stato di diaconi di Matteo Murru e Marco Cannas.

La cerimonia

Una doppia ordinazione diaconale, di questi tempi un evento raro che non a caso ha radunato tra il sagrato e la piazza della chiesa di Sant’Ignazio da Laconi una marea di persone per assistere alla messa all’aperto ed alla cerimonia di Imposizione delle mani con la quale il vescovo ha sancito l’inizio di una nuova vita per i due neo diaconi. Sono in tantissimi ad assistere: tra parenti, fedeli, e tanti religiosi spiccano anche l’arcivescovo emerito di Cagliari Arrigo Miglio, il vescovo della diocesi di Alghero-Bosa Mauro Maria Morfino ed il vescovo emerito della diocesi di Iglesias Giovanni Paolo Zedda. I due, entrambi 44enni ed amici da una vita, appaiono imperturbabili nella loro compostezza. Li definisce «giovani cresciuti» il vescovo che li mette in guardia «dall’aver paura, dalle possibili critiche e dalla tentazione di rispondere con la stessa moneta». L’applauso che scatta dopo l’abbraccio di rito scandisce uno dei momenti clou. La sindaca Isangela Mascia (neo componente del Consiglio pastorale diocesano) parla di «una doppia festa per due ragazzi che sono sempre stati accanto alla comunità» e di «una scelta di vita che è un regalo per tutti noi». Per il parroco don Vittorio Scibilia si tratta di «un doppio arricchimento per comunità e diocesi. Bello vedere calore e presenze così numerose, Matteo e Marco meritano questo affetto».

Le storie

Smaltita poi l’enorme emozione (e la grande festa a buffet) i 2 neo diaconi parlano della loro “scelta” compiuta in età matura: «È in questi anni di seminario - confida Matteo Murru, anni prima fidanzato e con un mestiere da sarto in mano - che ho compreso che solo donando la vita al prossimo avrei reso piena la mia. La chiamata di Dio è arrivata come risposta chiara al mio interrogarmi e mi ha cambiato la vita». Un po’ com’è successo a Marco Cannas, allontanatosi dall’ambiente ecclesiastico in giovane età e per tanti anni dipendente di un’azienda florovivaistica: «Proprio in quegli anni l’incontro con tante persone mi ha permesso di far chiarezza sul mio percorso e sulla mia vocazione». I momenti di crisi? «Ci sono e ci saranno sempre, fanno parte del cammino ed è soprattutto nelle cadute che si scopre la parola del Signore». Per ognuno di loro «la famiglia è sempre stata un solido supporto anche nei momenti di difficoltà». Ora per entrambi, un periodo di approfondimento di studi a Roma con le “Licenze” nella Pastorale giovanile per Matteo Murru e nella Pastorale familiare per Marco Cannas.

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