Doppia operazione antidroga della Polizia: due arresti per spaccio 

In due distinte operazioni antidroga degli agenti della Squadra volante sono finiti in manette due uomini, con il sequestro di alcune dosi di cocaina e di marijuana. A Pirri è stato arrestato Roberto Perdisci, 46 anni, fermato dopo un breve tentativo di fuga: aveva 17 bustine di cocaina. In via Peretti i poliziotti hanno bloccato un’auto per un controllo, recuperando 113 grammi di marijuana: il conducente, Lorenzo Corda, 50 anni, è stato arrestato. Nei processi per direttissima, i due dopo la convalida sono tornati in libertà: il giudice ha concesso i termini a difesa fissando la prossima udienza.

In scooter

In piazza delle Aquile, gli agenti delle volanti, sotto il coordinamento del dirigente Massimo Imbimbo, hanno fermato un uomo su uno scooter che, una volta sceso ha provato ad allontanarsi a piedi. Tutto inutile perché i poliziotti lo hanno bloccato: Perdisci (assistito dall’avvocata Anna Rita Dionisi), secondo le accuse, sotto i pantaloni aveva 17 bustine di cocaina per circa 6 grammi, oltre 190 euro.

Coltello in auto

In via Peretti invece gli agenti hanno intercettato un’auto con a bordo due uomini. Il forte odore di marijuana ha portato ad approfondire il controllo. In un contenitore di plastica, sotto il sedile del passeggero, c’erano 113 grammi di cannabis. La perquisizione nell’abitazione di Corda (difeso dall’avvocato Mauro Massa) ha permesso di recuperare altra sostanza e anche il materiale per il confezionamento della marijuana: poi l’arresto. L’amico che era con lui in auto invece è stato denunciato perché aveva con sé un coltello. (m. v.)

