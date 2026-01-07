Doppia ondata di freddo nell’Isola 

L’ondata di freddo ha investito la Sardegna che aspettava la prima neve dell’anno. E ne attende un’altra nel fine settimana. Per tutta la giornata di oggi nell'Isola c’è l'allerta per le condizioni meteo avverse e per il rischio neve. Lo ha annunciato la Protezione civile con un avviso che riguarda le aree di Iglesiente, Campidano, Tirso, Montevecchio Pischinappiu, Flumendosa Flumineddu, Gallura e Logudoro.

La neve potrebbe poi tornare già nel weekend. Per oggi è attesa nella prima parte della giornata, a partire dai 400 metri. Le nevicate però potrebbero interessare anche quote inferiori, soprattutto nel nord della Sardegna.

«Ci saranno precipitazioni su gran parte della regione», conferma il meteorologo Alessandro Gallo, «si registra inoltre un crollo delle temperature con un clima che rispetta perfettamente la stagione invernale».

L’ondata di freddo si prenderà poi una pausa, seppur breve, con la perturbazione di origine artica che lascerà la Sardegna dalla tarda serata di domani. «Anche se permane una debole instabilità e qualche piovasco. Il maestrale, invece, soffierà con locali raffiche ad intensità moderata», aggiunge Gallo.

Le basse temperature e soprattutto la neve dovrebbero tornare poi nel weekend. «Dalla seconda parte di venerdì», dice ancora il meteorologo, «una nuova perturbazione interesserà la Sardegna con piogge a carattere intermittente su gran parte della regione».

«Nel fine settimana sono attese precipitazioni nevose sui rilievi», conclude Alessandro Gallo, «neve o pioggia mista neve potrebbe interessare anche le quote medio basse. Diminuiranno le temperature, mentre l’intensità del vento, che da giovedì soffierà da ovest per disporsi successivamente da maestrale, passerà da moderata a forte».

Con l’abbassamento delle temperature si avranno, soprattutto nelle zone interne, formazioni di ghiaccio al suolo. La Protezione civile raccomanda la massima prudenza per chi si mette alla guida, prestando attenzione al fondo stradale e limitando il più possibile gli spostamenti in auto.

