«Doppia guida, sperimentazione ancora in corso» 

I tassisti «in stato di agitazione» sono una potenza di fuoco che per il momento Palazzo Bacaredda non intende affrontare. Per l’assessore alla Viabilità Yuri Marcialis si continua con il periodo di prova della “doppia guida” «Eventuali ulteriori interventi saranno valutati con attenzione al termine della fase sperimentale, alla luce dei risultati e delle necessità emerse». Un aspetto non sembra in discussione: i taxi durante il periodo estivo sono insufficienti. «L’Amministrazione riconosce l’esigenza concreta di incrementare la disponibilità di vetture circolanti, soprattutto in determinati orari della giornata. A seguito di un confronto con le categorie interessate, è stata valutata con attenzione la proposta delle doppie guide, avanzata dagli stessi operatori del settore». Per Marcialis «una soluzione equilibrata e immediatamente attuabile, capace di garantire una copertura più ampia, soprattutto nelle fasce orarie attualmente meno servite. A tal fine, il Servizio comunale competente ha richiesto la predisposizione di un calendario operativo che assicuri la presenza di taxi sulle 24 ore. Il periodo estivo, con l’aumento della domanda legata al turismo, costituirà un banco di prova significativo per questa sperimentazione. (a. a.)

