Doppia festa per i 70 anni e riunione Onu 

Doppia celebrazione al Ten per il liceo Fermi di Nuoro che ha festeggiato i 70 anni di attività in occasione di un’altra grande cerimonia: il Fermi Mun. «Abbiamo scelto di celebrare insieme i due eventi perché il Fermi Mun, oltre ad essere uno dei progetti più pregevoli di questo istituto (diventato un tratto distintivo della nostra scuola grazie all’impegno dei docenti Giovanna Falchi, Salvatore Mesina e Monica Maricosu) rappresenta al meglio la vision e la mission di questa scuola», dice la dirigente Mariantonietta Ferrante. Centinaia gli studenti sardi e stranieri (Polonia, Spagna, Francia) coinvolti per tre giorni incentrati quest’anno su intelligenza artificiale e povertà, in un’immersione nel mondo dell’Onu. Tanti i ringraziamenti nei confronti degli studenti, ospiti, famiglie, staff, tecnici, istituzioni e spazi culturali. Non è mancato il momento di ricordo per Ythan Romano, Patryk Zola, Giovanni Antonio Congiargiu, i tre giovani scomparsi prematuramente la scorsa settimana. A ricordarli il sindaco Andrea Soddu e l’amministratore straordinario della Provincia Costantino Tidu, che hanno augurato buon lavoro alla nuova giunta regionale. Agli studenti hanno detto: «State dando un contributo sociale molto importante, mirato alla multiculturalità».

