Doppia escursione a piedi e col kayak 

Una parte a piedi, l’altra sull’acqua. È la formula scelta dalla Federazione italiana escursionisti nell’ambito del 52° corso per accompagnatori nelle escursioni. Si è pensato a un percorso mare-terra.

L’innovazione

Nell'ambito del 52° corso Fie per accompagnatori escursionisti, è stato deciso di organizzare per domenica alle 8.30 un'escursione didattica mare-terra attraverso un’idea innovativa nel suo genere, curata dall’associazione Sulciscammina e da Kayakaralis con il patrocinio della Lega navale di Cagliari. In particolare, un corsista e maestro di Kayak, Alfio Paderi, affiliato sia a Fick (Federazione italiana canoe e kayak) sia a Lni, ha pianificato questa esperienza fuori dai canoni ordinari.

Il programma

L'escursione sarà divisa in due parti: la prima sarà un percorso marino utilizzando i kayak, la seconda sarà dedicata all'esplorazione terrestre. Sono già arrivate 95 adesioni: di queste persone, 48 effettueranno anche la prima parte del percorso in kayak. È assicurato il supporto di un gommone per la sicurezza con il soccorso in mare. Il presidente della Lega navale è stato d’accordo nell’offrire la collaborazione all’iniziativa. Oltre che i corsisti, parteciperanno anche i rappresentanti delle undici associazioni sarde affiliate alla Fie.

Le prospettive

Sulciscammina, Kayakaralis, Fie e Lega Navale Italiana di Cagliari: la collaborazione di queste associazioni, scrivono i loro direttivi, contribuirà a rendere l'iniziativa un successo che consentirà di ammirare la Sella del Diavolo da due diverse prospettive.

RIPRODUZIONE RISERVATA