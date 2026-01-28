VaiOnline
Viabilità.
29 gennaio 2026 alle 00:45

«Doppi stop in tutte le intersezioni con via Nenni» 

Su una cosa non c’è alcun dubbio: i doppi stop realizzati negli incroci più pericolosi della città, hanno funzionato: incidenti praticamente azzerati e automobilisti indotti a rallentare.

Così adesso arrivano altre richieste dai residenti. Una su tutte è quella di realizzare i doppi stop in tutte le traverse che intersecano con via Nenni.

Proprio in una di queste, all’incrocio con via Scarlatti, nei giorni scorsi c’è stato l’ennesimo incidente. Questo perché chi percorre via Nenni anche se ha comunque la precedenza, passa a tutta velocità in prossimità degli incroci dove molto spesso gli automobilisti passano senza fermarsi. A complicare le cose ci sono poi le auto parcheggiate ad ogni ora del giorno e della notte, proprio in prossimità degli svincoli e che tolgono visibilità a chi deve superare l’incrocio.

I doppi stop sono presenti in diversi incroci tra cui via Vittorio Emanuele-La Marmora, Zara-Milano, Merello-Perra, Fadda-San Francesco-via Cimitero, Diaz-Sicilia, Boito-Palestrina, Merello-Principessa Jolanda, Gramsci-Malipiero, Cagliari-Dante, Fiume-Fratelli Bandiera, Principessa Jolanda-Mercantini e Manara-Vico. Altri sono stati sistemati anche tra via Brigata Sassari e via Siena dove le auto arrivano da tre direzioni diverse. (g. da.)

