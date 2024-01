Doposcuola, in aula 80 bambini 

Le attività di doposcuola promosse dalla Caritas diocesana di Ales-Terralba stanno riscontrando un notevole successo. A gennaio sono riprese le attività negli oratori di Mogoro, Sardara e Terralba, coinvolgendo bambini e ragazzi della scuola primaria e secondaria. Queste iniziative, inserite nel progetto “Centro educativo diffuso” e finanziate da Caritas italiana, offrono un ambiente strutturato e gratuito, con l'obiettivo di favorire l'inclusione e la socializzazione. L'entusiasmo per la proposta è evidente: oltre 80 bambini hanno già aderito ai doposcuola di Sardara e Terralba, mentre le iscrizioni sono ancora aperte per Mogoro. «Il doposcuola - commenta il direttore della Caritas diocesana di Ales-Terralba, don Marco Statzu - è un’opportunità che si vuole dare ai bambini di affrontare con più serenità il percorso scolastico, certi che soltanto se si porta avanti tutta la formazione si può aspirare a stare al mondo sviluppando al meglio le proprie potenzialità».

Confronto e gioco

«L’iniziativa non si limita al supporto allo studio, ma offre anche momenti di confronto e gioco, promuovendo la convivialità – evidenzia la coordinatrice, Chiara Laino - È un'esperienza stimolante che favorisce la sfera accademica e quella relazionale». Il parroco di San Bernardino di Mogoro, don Massimiliano Giorri, sottolinea l'importanza di questo progetto, identificandolo come «un punto cruciale nel percorso educativo e come un'occasione da non perdere». Anche l'assessore alla Pubblica istruzione di Mogoro, Alex Cotogno, ha accolto con favore l'iniziativa, definendo il doposcuola «una risorsa di grande importanza per il territorio, in grado di favorire il successo scolastico e la socializzazione tra i ragazzi che possono interagire tra loro e con le educatrici». Per partecipare, è sufficiente contattare la segreteria della Caritas diocesana al numero 3701539922.

RIPRODUZIONE RISERVATA