Doposcuola gratis per 1.300 bambini 

Promeca sta per Progetto Medio Campidano: una rete di servizi educativi gratis, partendo dal doposcuola per 1.300 bambini della scuola primaria dei Comuni di Arbus, Guspini e Sanluri. Due anni di attività e un obiettivo da raggiungere: contrastare la dispersione scolastica che nella Provincia raggiunge quasi il 50 per cento, la più alta dell’Isola. L’iniziativa, opera dell’associazione di volontariato Vides Auxilium di Guspini e Sanluri, è stato promosso dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri e finanziato con 250 mila euro attraverso l’agenzia per la Coesione territoriale.

Cosa si farà

Il piano prevede una serie di azioni pomeridiane da mettere in campo con la collaborazione del personale scolastico degli istituti comprensivi e dei servizi sociali dei tre Comuni. Ci saranno incontri con le famiglie, in particolare con quelle più bisognose che più di altre vanno sostenute per combattere la povertà educativa minorile, anche economicamente. Al centro del programma c’è il doposcuola: tutti i giorni i ragazzi saranno guidati a svolgere i compiti assegnati dai maestri. Non mancheranno laboratori tecnici, scientifici, artistici, manuali, eventi ludici, musicali, giochi invernali ed estivi. A Guspini e a Sanluri si svolgerà tutto nei locali delle suore Maria Ausiliatrice, mentre ad Arbus nella sede della ludoteca comunale.

Impatto sociale

«L’investimento personalizzato – spiega il presidente di Vides, Luigi Serra – è uno dei principi che non perderemo mai di vista: riduce i rischi di dispersione scolastica e promuove i talenti di bambine e bambini che vivono in contesti più svantaggiati, cuore e anima del nostro progetto». Serra tiene a rimarcare la gratuità del servizio: «I dati ci dicono quanto sia necessario, in questo momento di difficoltà economica post Covid, accanto all’intervento delle istituzioni che assicurano gratuitamente le forniture scolastiche fondamentali ai bambini, offrire servizi che non tutte le famiglie possono pagare. Un modo per garantire a ciascuno il diritto all’istruzione, ridurre le disuguaglianze, eliminare il rischio di esclusione sociale e la dispersione scolastica». Una risposta concreta ai Comuni che ormai da tempo attivano per i ragazzi servizi a pagamento: per la ludoteca o il baby planet, viene chiesto un contributo ai costi sostenuti che varia in base all’Isee. «Il vantaggio – conclude Serra – è anche l’occupazione di 12 professionisti fra educatori, psicologi e assistenti».

Le mamme

«Mia figlia – dice Angela Liscia – ha già partecipato ad esperienze simili, ottimi i risultati. Ben venga il progetto Promeca: ne abbiamo bisogno». Veruska Orrù aggiunge: «I bambini sperimentano dinamiche relazionali con i loro compagni e, grazie alle competenze del personale che li accompagna, nel loro piccolo partecipano alla promozione di valori come l’inclusione sociale».

