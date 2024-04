Doposcuola e laboratori artistici per gli adolescenti 

Al via a Giba un nuovo servizio. Si tratta dello spazio riservato agli adolescenti, ideato dai servizi socioeducativi del Comune, in collaborazione con la cooperativa sociale il Delfino e riservato, come fa sapere il sindaco di Giba Andrea Pisanu, alla fascia di età adolescenziale tra i 12 e i 15 anni.

«Il nostro intento è quello di impegnare i giovani in età adolescenziale», prosegue il sindaco, «al fine di dare loro ulteriori punti di riferimento oltre alla famiglia di appartenenza, offrendo loro spazio, possibilità di ascolto e impegno, aiuto extrascolastico e attività ludiche».

Verranno svolte alcune attività, come uno spazio riservato ai compiti scolastici e un laboratorio creativo. Spiega Marina Caggiari, coordinatrice del progetto: «Si tratta di un progetto che abbiamo pensato tenendo conto che nel territorio c’è veramente poco per i giovani, creando un luogo inclusivo dove i ragazzi possono esprimersi attraverso i loro canali comunicativi. Abbiamo intenzione di realizzare un cortometraggio e anche di chiamare un esperto per la realizzazione di un murales in paese».

Le attività si svolgeranno presso il centro di aggregazione sociale di via Emilio Lussu.

