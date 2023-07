Dopo vent’anni torna la sagra estiva della pecora 

Torna dopo vent’anni la sagra della pecora a Sant’Isidoro, una festa in passato molto sentita dalla comunità, che richiamava migliaia di visitatori e, prima della degustazione della carne cucinata secondo le tradizionali ricette, assistevano anche alla preparazione della pecora arrosto e in cappotto. La data scelta per la manifestazione è quella del 5 agosto al centro agroalimentare del borgo.

«Abbiamo inserito la sagra all’interno del progetto "Identità e Valore tra passato e presente” che mira a ricostruire e tenere vive le tradizioni del territorio ormai dimenticate, che hanno caratterizzato la nostra cittadina nel passato», spiega l’assessora alla cultura Elisabetta Contini.

L’idea è nata qualche mese fa, durante un evento nella borgata, da una chiacchierata tra Elisabetta Contini e il consigliere Simone Santabarbara con Angela Perra e Anna Puddu, due donne che abitano a Sant’Isidoro e hanno avuto un ruolo determinante nell’organizzazione della sagra. «La manifestazione risale a circa 20 anni fa, grazie all’impegno del signor Murtas, poi per un po’ abbiamo proseguito noi portando a Sant’Isidoro migliaia di ospiti che venivano a degustare la pecora», raccontano Perra e Puddu, «era un gran lavoro di squadra che coinvolgeva il borgo con i pastori, i produttori locali e si riusciva a realizzare il tutto grazie alle donazioni di sponsor e volontari. Noi abbiamo fatto sempre tutto gratuitamente, l’obiettivo era stare insieme e far festa».

Oggi ripensano a quegli anni con nostalgia. «Per noi è difficile riprendere in mano un’organizzazione simile e ormai dimenticata», aggiungono, «quando l’assessora e il consigliere ci hanno contattate per chiederci di collaborare e rifarla, all’inizio eravamo titubanti e impaurite, soprattutto perché i tempi per sono brevi, ma è stata più forte la voglia di dare fiducia all’impegno del Comune, che ci ha spinto ad accettare questa sfida».

Al progetto collabora il distretto rurale di Sant’Isidoro che si occuperà, in accordo con l’assessorato alla Cultura, dello spettacolo musicale. Molti operatori del territorio si sono resi disponibili per offrire lo sponsor: il Comune ha così deciso di fare un bando per permettere a chiunque voglia di donare a titolo gratuito generi alimentari utili per la sagra.

