Dopo vent’anni riapre il chiosco di Sirai 

Da un lato i resti dei luoghi in cui vivevano tremila anni fa gli antichissimi progenitori del Sulcis, dall’altro un panorama che spazia dalle isole del Toro e della Vacca sino al faraglione del Pan di Zucchero di Masua: nella sommità del pianoro di monte Sirai, in un sito storico paesaggistico che farebbe gola a chiunque, il Comune detiene un locale commerciale rimasto chiuso quasi vent’anni. A spezzare l’incantesimo ci ha pensato un gruppo di giovani imprenditori che ha deciso di investire nel punto ristoro che il Comune da tempo aveva inserito nel pacchetto di beni concessi al consorzio che gestisce i siti archeologici della città. Ma ad aver suscitato clamore, il fatto che da quasi due decenni quel punto ristoro, dove storia e natura vanno a braccetto, fosse chiuso. Con buona pace dei visitatori della cittadella fenicio punica di monte Sirai dove peraltro da questa primavera, dopo quattro anni di stop, sono ripresi gli scavi archeologici grazie alla Sovrintendenza.

La scommessa

«Conoscevano le potenzialità di questo sito – spiega Francesco Pilloni, titolare della ditta che gestisce il punto ristoro – da un lato siamo consci del nostro investimento, dall’altro siamo orgogliosi di poter contribuire con le nostre attività al potenziamento dei servizi». Il punto ristoro, collocato in una posizione dominante, apre di sera, intercetta le ultime visite oppure di mattina è al servizio di nutrite comitive: «Esclusi in paio di mesi invernali – analizza Fabio Meloni, il cuoco – ma proveremo a offrire servizi per dieci mesi l’anno».

Spazi pubblici

In un periodo di crisi economia, rilanciare i siti ambientali e storici di Carbonia è l’unica strada per non decretare la fine: «Prendiamo il neo nato parco lineare sul rio Cannas – analizza l’assessore al Commercio e al Turismo Michele Stivaletta – in Giunta abbiamo iniziato a ragionare su come dotare di punti ristoro i parchi o qualsiasi altro luogo su cui andremo a operare miglioramenti urbanistici che non possono rimanere fini a se stessi». Ci sono degli esempi: da tempo attivo il ristorante pizzeria nel cuore del grande parco di Rosmarino: «Tredici anni fra alti e bassi – commenta il titolare Salvatore Lai – chiaro che anche noi non ci siamo lasciati sfuggire i pregi di un sito ambientale come la grande pineta e ora veniamo a scoprire che ai nostri investimenti stanno per affiancarsi quelli comunali: sarebbe il caso di sistema il parcheggio in modo ecocompatibile, potenziare la segnaletica interna, varare progetti antivandalismo». E poi c’è chi da una vita gestisce i pubblici esercizi comunali, come il bar Pero che si affaccia sulla piazza Roma simbolo della città di Fondazione: «Oltre mezzo secolo di investimenti e esperienza sotto la nostra gestione – afferma Pinuccia Portas, vedova di Peppuccio Fois, padre dell’iniziativa – sia nel rispetto dei nostri clienti che della giovane storia di Carbonia che cerchiamo anche noi di rappresentare».

