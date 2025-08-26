Dopo vent’anni di gol Cocco dice basta 

L’ultimo gol è valso il 2-0 alla Vianese nella finale di ritorno dei playoff nazionali di Eccellenza e, dunque, la storica promozione in Serie D per per il Monastir. Ora Andrea Cocco, 39enne attaccante, ha deciso di dire basta: si ritira dall’agonismo, appende le scarpette al chiodo dopo vent’anni di carriera cominciata al Cagliari e terminata dopo aver vestito altre 18 maglie in giro per l’Italia: Venezia, Pistoiese, Rovigo, Alghero, Albinoleffe, Verona, Reggina (pochi mesi), Beira Mar, Vicenza, Pescara, Frosinone, Cesena, Padova, Olbia, Seregno, Trapani e Monastir. «Ho realizzato il mio sogno».

Otto le presenze in Serie A con un gol, 197 i gettoni in Serie B conditi da 47 reti (playoff esclusi) e dal titolo di capocannoniere col Vicenza nel 2014-15 (segnò 19 volte). Nel palmarés il campionato di Serie D e la Coppa Italia della stessa categoria col Trapani nel 2023-24, anno in cui ha vinto il titolo dei bomber con 16 centri.

Lo scorso giugno il punto più alto col Monastir: appena entrato in campo, a pochi minuti dalla fine si è incaricato di calciare il rigore che poteva essere decisivo (i campidanesi conducevano 1-0 dopo il ko 1-2 dell’andata) e ha spiazzato il portiere avversario. Vent’anni fa il primo gol col Cagliari, in Coppa Italia contro la Sampdoria; nel dicembre 2006 contro l’Udinese la prima marcatura in A. Ora il ritiro.

