Dopo undici mesi riapre la storica edicola a La Caletta 

Dopo undici mesi di chiusura forzata, ha riaperto nei giorni scorsi l’edicola storica di via Sauro, a La Caletta. La rivendita era rimasta inattiva dallo scorso novembre, quando un incidente automobilistico aveva provocato ingenti danni alla struttura. Alla guida dell’auto, un uomo colto da un malore aveva perso il controllo del mezzo, sfondando la vetrata e parte del muro perimetrale del negozio. Da quel momento, per il proprietario Antonello Zizzi è iniziato un lungo percorso per ripristinare i locali e riportare l’attività alla normalità. Un intervento complesso, che ha richiesto tempo, impegno e risorse economiche considerevoli, ma che finalmente ha raggiunto il suo obiettivo. La riapertura restituisce così alla borgata marina di Siniscola non soltanto un’attività commerciale, ma anche un luogo familiare per residenti e frequentatori.

L’edicola rappresenta infatti un punto di riferimento che va oltre la vendita di giornali e riviste: uno spazio di incontro e socialità, parte della quotidianità della comunità. Il ritorno di Zizzi dietro al bancone segna dunque la ripresa di un servizio importante per La Caletta, dopo mesi di assenza.

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