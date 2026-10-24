SFOGLIA IL QUOTIDIANO
logo
logo
VaiOnline
Siniscola.
25 ottobre 2026 alle 00:29

Dopo undici mesi riapre la storica edicola a La Caletta 

Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp

Dopo undici mesi di chiusura forzata, ha riaperto nei giorni scorsi l’edicola storica di via Sauro, a La Caletta. La rivendita era rimasta inattiva dallo scorso novembre, quando un incidente automobilistico aveva provocato ingenti danni alla struttura. Alla guida dell’auto, un uomo colto da un malore aveva perso il controllo del mezzo, sfondando la vetrata e parte del muro perimetrale del negozio. Da quel momento, per il proprietario Antonello Zizzi è iniziato un lungo percorso per ripristinare i locali e riportare l’attività alla normalità. Un intervento complesso, che ha richiesto tempo, impegno e risorse economiche considerevoli, ma che finalmente ha raggiunto il suo obiettivo. La riapertura restituisce così alla borgata marina di Siniscola non soltanto un’attività commerciale, ma anche un luogo familiare per residenti e frequentatori.

L’edicola rappresenta infatti un punto di riferimento che va oltre la vendita di giornali e riviste: uno spazio di incontro e socialità, parte della quotidianità della comunità. Il ritorno di Zizzi dietro al bancone segna dunque la ripresa di un servizio importante per La Caletta, dopo mesi di assenza.

RIPRODUZIONE RISERVATA

Questo contenuto è riservato agli utenti abbonati

Per continuare a leggere abbonati o effettua l'accesso se sei già abbonato.

Accedi agli articoli premium

Sfoglia il quotidiano da tutti i dispositivi

Sei già abbonato?
Sottoscrivi
Sottoscrivi

COMMENTI

ARTICOLI CORRELATI

Serie A.

Cagliari, arriva un altro flop

l Nello sport
il focus

L’economia della castagna sconfigge la siccità e la crisi

La sagra di Aritzo registra il pieno di arrivi dall’estero nonostante un calo del 20 per cento nella produzione 
Giorgio Ignazio Onano
L’emergenza

Un sabato di scontri, tensioni e barricate ma senza saccheggi

Lancio di oggetti, lacrimogeni, idranti in azione A Roma un gruppo riesce a entrare al Colosseo 
L’emergenza

Un cronista pro-Pal la mente del “Movimento 17 ottobre”

Fermato per istigazione a delinquere aggravata 
il congresso

Il vento nuovo dell’emigrazione: con Seu un patto tra generazioni

«Siamo pronti a metterci a disposizione per la causa della Sardegna»  
Massimiliano Rais
1946-2026

“S’unda manna”, Elmas ha ancora paura

Il torrente della tragica alluvione di 80 anni fa è in pessime condizioni 
Ilenia Giagnoni
La storia

«La vita rubata alla mia bambina cinquant’anni fa»

Maria Atzei ricorda la figlia Carla  uccisa a 9 anni dal vicino di casa 
Valeria Pinna
L’intervista

«La mia vita sui tacchi:  non sono meno uomo di quelli che mi criticano»

Marco Argiolas indossa scarpe da donna «Ne ho 150 paia. Mia moglie? Non gradisce»  
Sara Marci