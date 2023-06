«Dopo undici anni è come rinascere» 

Una liberazione. Emozione e gioia per l’ex sindaco di Quartu Mauro Contini e per l’ex assessore ai Lavori pubblici Stefano Lilliu dopo la sentenza in secondo grado di assoluzione legata all’inchiesta sullo stadio Is Arenas. L’impianto, dove il club rossoblù ha giocato sino al 30 marzo 2013, avrebbe dovuto ospitare il campionato di Serie A del Cagliari a fronte dell’inagibilità del Sant’Elia. In Appello (anche per il tecnico Raffaele Perra) è caduta definitivamente l’accusa di peculato, derubricata in abuso d’ufficio (da cui sono stati comunque assolti). Contini e Lilliu avevano trascorso in carcere due settimane, poi tre mesi ai domiciliari. Insieme a loro, a Buoncammino, anche l’allora presidente del Cagliari Massimo Cellino. I giudici di secondo grado, a distanza di undici anni, hanno stabilito che i tre non dovevano essere arrestati. «Ho sofferto così tanto in tutti questi anni che non riesco neppure a gioire», era stato il commento a caldo di Cellino.

«Come rinascere»

«Mi porto dietro un ricordo doloroso che non auguro a nessuno. Però oggi rinasce Stefano, sono nuovamente io. Questo è il mio solstizio personale, ricomincio da qui. Per me è come una rinascita», racconta Lilliu il giorno dopo la sentenza. Caduta l’accusa di peculato «sono più sereno. E la mente torna a qualche tempo fa, quando tutto è successo. Lì ti cade tutto addosso, non sai come reagire perché ti sta capitando qualcosa che non ti aspetti». Il pensiero poi si sofferma sui momenti dell’arresto. «La mia famiglia è stata la mia forza. Il ricordo dei loro sguardi», aggiunge Stefano Lilliu, «mi ha permesso di affrontare i momenti più difficili. Così sono riuscito a rimanere sereno. Perché vivere le notti in carcere non è stata una cosa piacevole. In situazioni come quella la sensazione che provi è quella di star tradendo la fiducia dei tuoi amici e delle persone che conosci. E succede anche quando non è così, perché tu lo sai. Però ti cade tutto addosso, e quello è triste».

Tritacarne della giustizia

«Dopo 11 anni, per uno che non sapeva neanche cosa fosse un processo penale, mi sento libero», dice subito Mauro Contini, ex sindaco di Quartu. Il pensiero va a uno dei suoi legali, il professor Luigi Concas, «che non è più tra noi ma mi ha aiutato a capire che cosa stava succedendo. Mi ha dato una mano non solo dal punto di vista professionale ma anche da quello emotivo. Sono finito nel tritacarne della giustizia e per la seconda volta il tribunale ci assolve da ogni reato. Ho la soddisfazione di non aver tradito i cittadini quartesi, che mi avevano dato la loro fiducia». «Dal momento in cui tutti gli organi di stampa», continua Contini, «dicevano che eravamo in “odore di arresti” non mi squillava più il telefono. Ho fatto l’imprenditore per tutta la vita e ho dovuto ricominciare da zero a costruire qualcosa. Oggi però quando mi sveglio la mattina e vedo il sole penso: “ce l’ho fatta”». E, riflettendo sugli anni trascorsi, l’ex primo cittadino non ha dubbi: «Questa esperienza mi ha dato una fede che prima non avevo, mi ha insegnato a pregare».