Dopo un’attesa lunga 18 anni l’Area grandi eventi è pronta 

Ci è voluta la maggiore età per intravedere la luce in fondo al tunnel, ma stavolta il traguardo è davvero a portata di mano. A diciotto anni suonati dalla stesura del primo progetto e a tredici dalla posa della prima pietra, l’Area grandi eventi di Torregrande è a un passo dall’abbandonare definitivamente l’elenco delle grandi incompiute oristanesi.

Questione di rifiniture e poi l’infrastruttura, che occupa circa 17mila metri quadri tra le vie Stella Maris e Colombo, all’ingresso della borgata marina da Cabras, potrà finalmente assolvere il ruolo per cui era stata concepita dalla Giunta Barberio: offrire un ampio spazio per l’organizzazione di eventi culturali e di spettacolo con una capienza massima di 8mila spettatori.

«Siamo al collaudo»

«Il cantiere è agli sgoccioli - fa sapere l’assessore ai Lavori pubblici, Simone Prevete - a giorni si procederà con il collaudo finale dell’impianto di illuminazione esterno che è già stato testato per una notte intera. Anche quella interna e del camminamento esterno sono pronte, restano solo da effettuare alcuni collegamenti con il quadro generale». In attesa del collaudo degli impianti idraulici, sono state completate tutte le pavimentazioni cementate.

«Nei giorni scorsi - va avanti l’esponente della Giunta - si è svolto un sopralluogo per la verifica delle piantumazioni da porre in posa e contestualmente si sta sistemando l’impianto di irrigazione». È stata ultimata anche la recinzione dell’area sosta camper sul lato della proprietà privata: nello stesso progetto, infatti, era compresa la riqualificazione della superficie che un tempo ospitava il campeggio comunale.

Il nuovo spazio

Pochi mesi, insomma, e l’Amministrazione civica dovrebbe avere a disposizione un’area funzionale e (quasi) pienamente fruibile, visto che nel progetto esecutivo approvato nel giugno del 2023 viene specificato che «le somme a disposizione per il completamento dell’intervento in tutte le sue parti sono largamente insufficienti» e che si è proceduto per priorità, «rimandando alcune opere all'utilizzo dell’eventuale ribasso d’asta». Intanto la mega infrastruttura può iniziare ad ingranare, lasciandosi alle spalle un fardello di intoppi e interminabili attese.

La storia

È il 2006 quando l’idea di dotare la borgata di un’area “grandi eventi” fa per la prima volta capolino. Ci vogliono sei anni per completare la fase progettuale e il finanziamento iniziale di due milioni e mezzo di euro della Legge 37 si riduce drasticamente. Le ruspe arrivano nel 2012 ma tra problemi idrici, contenziosi e ritardi il cantiere, affidato ad un’impresa napoletana per un milione 282mila euro, arriva al 2018 ancora in alto mare. Il tempo passa e l’incuria, agevolata dalla stoltezza di qualche teppista, deturpa anche il poco di buono che c’è. In soccorso arrivano i fondi del Pnrr: un milione 231mila euro di finanziamento (31mila stanziati dalla Regione) e i lavori ripartono.

Nodo gestione

«La conclusione definitiva è prevista in primavera», annuncia Prevete. La questione, dunque, si sposta su un altro piano, quello gestionale. L’assessore al Turismo, Luca Faedda, è convinto che la soluzione migliore sia la predisposizione di due distinti bandi: uno per l’Area grandi eventi, l’altro per l’area sosta camper. «Il tema - assicura - sarà sul tavolo delle prossime riunioni di Giunta».

Il lungomare

Il tempo stringe se davvero si vuole alzare l’asticella dell’offerta turistica nella borgata già a partire dall’estate 2025, che dovrebbe essere anche quella del debutto del nuovo lungomare. Ultimato il lato della passeggiata che guarda al porticciolo, gli operai stanno lavorando a ritmo serrato sul capo opposto.

«Nei giorni scorsi sono state completate le prove di trazione sui pini, siamo in attesa degli esiti - spiega Prevete - Nel frattempo si va avanti con le demolizioni e la posa delle caditoie». Parallelo procede il cantiere per la realizzazione della piazza, con annesso parcheggio, nell’area sterrata oltre Villa Baldino, e della nuova pista ciclabile che collegherà la borgata al Centro marino internazionale.

