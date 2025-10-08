Dopo una lunga attesa riprendono i lavori nel ponte sul rio Piras 

Dopo mesi di attesa, sono finalmente ripresi i lavori per il ponte che collega la parte alta di Gonnosfanadiga a quella bassa, in corrispondenza di via Nuoro. Il cantiere, rimasto fermo a metà per diverso tempo, aveva causato notevoli disagi ai cittadini costretti a lunghi percorsi alternativi per attraversare il letto del rio Piras.«Sono ripresi i lavori – annuncia il sindaco Andrea Floris – e crediamo che nel giro di pochissimo tempo vengano conclusi, così da poter passare al ponte successivo».

Una data precisa per la consegna non c’è ancora, ma l’auspicio è che entrambe le opere siano ultimate prima dell’arrivo delle piogge. In caso contrario, gli abitanti sarebbero nuovamente costretti ad allungare il tragitto o, nei giorni di maltempo, a rinunciare del tutto al passaggio. Andrea Floris spiega anche i motivi del ritardo: «Mancavano le parti in metallo che fanno da calpestio e le ringhiere zincate, elementi fondamentali per la sicurezza. Ora la ditta ha tutto e può procedere senza ulteriori interruzioni». Con la ripresa dei lavori, si spera di avere una soluzione a un problema che va avanti da anni, prima con la chiusura dei ponti poi con la demolizione che è durate più del previsto e infine con i ritardi nei lavori. (j. c.)

