VaiOnline
Gonnosfanadiga.
09 ottobre 2025 alle 00:39

Dopo una lunga attesa riprendono i lavori nel ponte sul rio Piras 

Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp

Dopo mesi di attesa, sono finalmente ripresi i lavori per il ponte che collega la parte alta di Gonnosfanadiga a quella bassa, in corrispondenza di via Nuoro. Il cantiere, rimasto fermo a metà per diverso tempo, aveva causato notevoli disagi ai cittadini costretti a lunghi percorsi alternativi per attraversare il letto del rio Piras.«Sono ripresi i lavori – annuncia il sindaco Andrea Floris – e crediamo che nel giro di pochissimo tempo vengano conclusi, così da poter passare al ponte successivo».

Una data precisa per la consegna non c’è ancora, ma l’auspicio è che entrambe le opere siano ultimate prima dell’arrivo delle piogge. In caso contrario, gli abitanti sarebbero nuovamente costretti ad allungare il tragitto o, nei giorni di maltempo, a rinunciare del tutto al passaggio. Andrea Floris spiega anche i motivi del ritardo: «Mancavano le parti in metallo che fanno da calpestio e le ringhiere zincate, elementi fondamentali per la sicurezza. Ora la ditta ha tutto e può procedere senza ulteriori interruzioni». Con la ripresa dei lavori, si spera di avere una soluzione a un problema che va avanti da anni, prima con la chiusura dei ponti poi con la demolizione che è durate più del previsto e infine con i ritardi nei lavori. (j. c.)

RIPRODUZIONE RISERVATA

Questo contenuto è riservato agli utenti abbonati

Per continuare a leggere abbonati o effettua l'accesso se sei già abbonato.

Accedi agli articoli premium

Sfoglia il quotidiano da tutti i dispositivi

Sei già abbonato?
Sottoscrivi
Sottoscrivi

COMMENTI

ARTICOLI CORRELATI

Cagliari

Parcheggi scomparsi, la guerra dei numeri

l Artizzu, Madeddu
Il delitto di Palau

Incontri in barca e richieste di aiuto: stretta sui complici

Dopo il sopralluogo a Conca Entosa, oggi i Ris sullo yacht di famiglia 
Andrea Busia
Cronaca

Scontro sulla Statale, un morto

L’incidente a Villasor, vittima un operaio 45enne di Serramanna 
Maurizio Pilloni Ignazio Pillosu
L’operazione

Narcotraffico, coinvolto anche uno dei rapitori di Augusto De Megni

Il 74enne Sebastiano Murreddu, di Orune per il Gip ha un alto spessore criminale 
Francesco Pinna
Ogliastra

L’arsenale era a casa di Locci

Roberto Secci
Bilancio

Il Governo accelera sulla Manovra

Il disegno di legge sul tavolo del Consiglio dei ministri entro metà ottobre  
L’inchiesta

«Siamo mafiosi, Cortina è nostra»

Arrestati tre ultras laziali. Il Pm: puntavano agli appalti dei Giochi invernali 