Dopo un anno riapre alle visite il sito minerario di Rosas 

Dopo un anno riapre il sito minerario di Rosa. Ieri mattina si è svolta la cerimonia alla presenza degli amministratori comunali e del parroco don Diego Cerniglia. Il sito era chiuso da circa un anno. Per il momento l'attività riprenderà con quattro guide. Il sindaco Antonello Cani è molto entusiasta dell'obbiettivo raggiunto e precisa che «il sito è un importante punto di riferimento culturale per la per la nostra comunità e per tutti coloro che desiderano riabbracciare la storia e le tradizioni del nostro territorio, Ringrazio l'assessore Giovanni Maria Lai, i dipendenti comunali e i minatori presenti all’inaugurazione, Lillino Pisci e Mario Sedda, patrimonio storico vivente del nostro Comune e custodi di quel passato minerario». Durante la cerimonia è stato sottolineato dai presenti che il museo di Rosas «rappresenta un centro di aggregazione e di promozione delle radici culturali, la sua riapertura offrirà nuove opportunità di crescita per tutti, visto il patrimonio storico e artistico del comune di Narcao».

Dopo la riapertura l’amministrazione comunale sta lavorando per promuovere alcune iniziative nel sito minerario di Rosas. La gestione è stata affidata per il momento alla cooperativa Giunone. Nell’ex area mineraria nelle campagne di Narcao quattro guide accompagneranno i visitatori alla scoperta del museo e delle bellezze del territorio.

