Dopo un anno Pirri riavrà la Guardia medica: pronti 200mila euro, la riapertura tra un anno 

Pirri riavrà la sua Guardia medica. «È un grandissimo traguardo per la cittadinanza», commenta orgoglioso il presidente del Consiglio di Cagliari Edoardo Tocco. «Grazie a un accordo con la Asl la struttura, chiusa da oltre un anno perché fatiscente, verrà ripristinata e finalmente restituita alla comunità e ai tanti anziani che non dovranno più raggiungere via Romagna».

L’impegno è messo nero su bianco, nella delibera che con 200mila euro di spesa (risorse dell’Azienda sanitaria) regala un nuovo futuro ai locali di via Santa Maria Chiara, inaccessibili da oltre un anno. Il taglio del nastro è fissato per ottobre dell’anno prossimo, ma già si festeggia. «Una battaglia che ha riunito i cittadini, con una straordinaria mobilitazione che ha portato a raccogliere oltre 2mila firme, e che ha visto la parte politica unita, al di là dei partiti», commenta la presidente della Municipalità di Pirri Maria Laura Manca. «Un servizio fondamentale che quando è venuto a mancare ha creato un grave danno, e che in un contesto come il nostro, fatto prevalentemente da anziani, è ancora più prezioso».

