Dopo Truzzu anche Marsilio: «Perché una via a Michela Murgia?» 

Michela Murgia, la scrittrice sarda scomparsa ad agosto, di nuovo tirata in ballo nella campagna elettorale per le Regionali. Stavolta per quella in Abruzzo arrivata quasi alla fine. Al candidato del centrodestra Marco Marsilio, Klaus Davi ha chiesto se le intotelerebbe una strada. Neanche un mese fa, al suo posto si era trovato Paolo Truzzu (FdI). «Non le intitolerei una via perché mi sembra un personaggio più negativo che positivo. Era una totalitaria, per certi punti di vista», aveva detto il sindaco di Cagliari.

Marsilio è stato più tenero, ma non troppo. «Non ho mai letto in vita mia un libro di Michela Murgia. Prima di intitolarle una via dovrei capire quali sarebbero i suoi meriti per capire se è meritevole di essere proposta per intitolarle una strada. Non ho sufficienti informazioni, non escludo che possa averne le caratteristiche perché non riesco a seguire tutto».

Il voto in Abruzzo

Intanto, si avvia alla chiusura la campagna per l’Abruzzo, dove, come in Sardegna, per sostenere il candidato del centrodestra Marsilio sono scesi in campo assieme la premier Giorgia Meloni, i segretari di Lega e Forza Italia Matteo Salvini e Antonio Tajani. Ieri, il presidente dell’Emilia Romagna Stefano Bonaccini, a Pescara per un comizio con il candidato del Campo largo Luciano D’Amico e la segretaria del Pd Elly Schlein, ha dichiarato che «a destra sono nervosi, temono quello che è accaduto in Sardegna», e che «ci sono tanti motivi per dire che l'Abruzzo come la Sardegna può svoltare». «Sono convinta che vinceremo noi domenica, la situazione della sanità è drammatica. Fanno il contrario di quello che dovrebbero fare», ha dichiarato Schlein a Piazza Pulita.

Da parte sua, a Diritto e Rovescio Giorgia Meloni ha ricordato che «Marsilio ha governato molto bene, accettando la sfida delle Infrastrutture. Ha costruito quattro nuovi ospedali. Si è occupato di problemi reali».

