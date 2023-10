Dopo trent’anni di attesa la luce arriva in via Crispi 

Sono serviti trent’anni per illuminare via Crispi. I tempi sono maturati nei giorni scorsi, con l’accensione dei punti luce. Lungo la strada sono stati installati i lampioni alimentati a energia solare che illuminano gli ingressi delle abitazioni di oltre 25 famiglie e consentono di percorrere in sicurezza il tratto che, dalla casa museo, conduce fino ai serbatoi dell’acqua potabile. «Nelle prossime settimane - annuncia il sindaco di Lotzorai, Cesare Mannini - saranno installati ulteriori lampioni per illuminare i tratti rimasti al buio. Nel primo semestre del 2024 è previsto un importante intervento di rinnovo e potenziamento sulle zone ancora al buio». (ro. se.)

RIPRODUZIONE RISERVATA