Dopo tre successi l’Iglesias cade 

Iglesias (4-4-1-1 ): Guddo, Atzeni, Bratzu (32’ st Kouadio), Bringas, Todde (12’ st Cassini), Raponi, Capellino (32’ st Espada), Piras (32’ st Filippi), Suella, Illario, Sariang (25’ st Cruz). In panchina Bigotti, Sirigu, Zedda, Mura. Allenatore Marongiu.

Bosa (3-5-2) : Soto, Grella, Mattiello, P. Carboni, Pucinelli Paffaro, Spano (12’ st R. Carboni), Unali, Giaracuni (32’ pt Faye), Di Angelo, Imoh, M. Carboni (22’ st Maida). In panchina Caroli, Riu, Poli. Allenatore Carboni.

Bosa 2

Iglesias 1

Arbitro : Piras di Alghero.

Reti : nel primo tempo, 23’ Imoh; nella ripresa, 8’ Bringas, 13’ Faye.

Note : espulso Atzeni (94’); ammoniti Grella, Spano, Faye, Capellino, Espada, Cassini, Bringas. Recupero 2’ pt - 6’ st. Spettatori 120.

Bosa. Il Bosa batte l’Iglesias interrompendo la striscia di tre vittorie consecutive dei minerari. C’è subito una chanche fallita da Illario al 6’, poi il Bosa macina gioco conquistando tanti calci piazzati e minacciando la porta con Imoh (18’), sul quale Guddo respinge. Al 23’ su corner di Pucinelli testa di Imoh per l’1-0. Sariang ha l’occasione del pareggio dopo una respinta di Soto su Illario, ma sbaglia. Nella ripresa Piras risolve una mischia per l’1-1, ma immediato arriva il 2-1 di Faye con un tiro dall’interno dell’area. Gli ospiti accusano il colpo e la partita scivola via senza ulteriori emozioni.

