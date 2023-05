Dopo tre settimane l’acqua torna potabile 

L’acqua della rete idrica di Buggerru potrà essere nuovamente utilizzata per gli usi alimentari. Si conclude cosi l’emergenza nel centro costiero.

L’ha stabilito la sindaca del centro costiero Laura Cappelli, che ha pubblicato ieri una nuova ordinanza, con la quale ha revocato il provvedimento di divieto emesso lo scorso 18 aprile.

«In seguito al ricevimento dell’esito delle ultime analisi effettuate dal Servizio sanitario dell’Ats Sardegna – spiega in una nota la prima cittadina - con la quale mi si comunicava il rientro dei parametri dell’acqua in conformità alla normativa vigente, ho deciso di revocare il divieto, disposto alcune settimane fa. Ormai non sussistono più le condizioni di pericolo per la salute umana e quindi l’acqua erogata nel territorio comunale, può essere nuovamente usata anche per gli usi alimentari».

La nuova ordinanza sindacale numero 6 dell’11 maggio 2023 è stata pubblicata nell’Albo pretorio del comune. «I parametri dell’acqua – conclude la sindaca Laura Cappelli – saranno tenuti sotto controllo, per evitare situazioni di pericolo per le persone, com’è accaduto nei giorni scorsi».