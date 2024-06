Dopo tre settimane bisogna approfondire 

Quali sono le cause della laringite?

La laringite, acuta o cronica, ha diverse cause e le principali sono: infettive, abuso della voce, fumo di sigaretta, malattia da reflusso. Si manifesta con il comune “mal di gola” associato a una modificazione della voce: la disfonia. Nei casi più gravi può verificarsi difficoltà respiratoria. La laringite è spesso diagnosticata dal medico curante sulla base di sintomi e trattata con antinfiammatori e cortisonici. Le forme più severe e quelle croniche sono meritevoli di approfondimenti da parte dell’otorino. La durata oltre le tre settimane deve essere un campanello d’allarme per il medico che dovrà chiedere accertamenti per escludere eventuale patologia tumorale.