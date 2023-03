Dopo tre mesi di stop ripartono i lavori in via Verdi 

La pausa, non prevista, era iniziata a gennaio. Colpa di alcuni problemi con i sottoservizi e di alcune tubazioni decisamente vecchie e da sostituire. Ma ora i lavori in via Verdi possono riprendere, e la strada è stata chiusa al traffico da ieri. Un nuovo asfalto, nuovi sottoservizi, nuova illuminazione e anche due nuove rotatorie: una all’intersezione con via Cilea e l’altra all’incrocio con via Mascagni.

Queste le novità in una strada che è un importante ingresso del paese, caratterizzata da un traffico intenso anche di autobus. «Oltre che dare dignità alla zona e soprattutto ai residenti che da decenni aspettano la riqualificazione della via, risolvono il problema della terra che in occasione delle piogge scendendo nella strada e crea disagi alla vicina scuola, e problemi di intasamento dell’impianto di raccolta delle acque bianche», spiega il vicesindaco e assessore all’Urbanistica, Viabilità e Traffico Massimiliano Bullita.

Più di cinquecentomila euro il costo dell’intervento, che sarà completato entro i primi di luglio. Previsti anche lavori nella vicina via Mascagni. «Si tratta», continua Bullita, «di lavori di completamento per i quali il Comune sta aspettando il via libera della Regione, per l’abbassamento dell’argine». Mentre la sindaca Paola Secci spiega: «Stiamo ponendo particolare attenzione alle strade, con azioni di completamento come questa che risolve un problema ventennale e la cui risoluzione era stata inserita nel nostro programma elettorale. E stiamo intervenendo con lavori di bitumazione per attenuare i problemi legati ai lavori di ammodernamento infrastrutturale del paese». Un disagio presente anche in via Verdi, che fino a pochi giorni fa era un tappeto di buche difficili da evitare. La sindaca poi fa il punto degli ultimi lavori: «È importante ricordare che fino a cinque anni fa il nostro Comune non aveva un metro lineare di fibra, oggi invece sono disponibili tre reti. E non aveva neppure la rete gas, lavori che ovviamente hanno fatto registrare grossi disagi che via via stiamo risolvendo. A brevissimo partiranno ulteriori lavori di bitumazione e manutenzione della rete viaria». (g. l. p.)

