La processione.
27 ottobre 2025 alle 00:36

Dopo tre giorni di festa le reliquie di suor Nicoli sono ritornate a casa  

Suor Nicoli è ritornata a casa. Dopo tre giorni di festa nella parrocchiale di Sant’Eulalia, le reliquie della Beata, mamma de “is piciocus de crobi” sono rientrate nella Cappella dell’Asilo della Marina, dove è sepolta insieme alla Venerabile suor Teresa Tambelli.

È stato l’arcivescovo di Cagliari, monsignor Giuseppe Baturi, a recare in processione per le strade del rione il prezioso reliquiario, seguito da centinaia di fedeli, in testa i “marianelli”, i monelli di Maria come venivano affettuosamente chiamati dalle due religiose vincenziane. «La santità di suor Nicoli», ha detto l’arcivescovo all’omelia, «sta tutta nella sua decisione di fare il vuoto in sé stessa per lasciarsi ricolmare della presenza di Gesù misericordioso». E infatti, per le strade di Cagliari, negli anni fra le due guerre, si aggirava “un angelo bianco e azzurro” che non aveva paura di buttarsi nei sottani della Marina dove all’indigenza e alla miseria si combinava un degrado morale che non risparmiava adolescenti e bambini. È in questa Calcutta in miniatura che suor Nicoli accolse, conquistandone il cuore, nugoli di ragazzi scalzi, denutriti e malnutriti.

A proseguire la sua opera sarà un’altra suora vincenziana suor Tambelli, la “madre Teresa” di Cagliari: è grazie alla loro profezia che nel cuore di Cagliari sorge il “santuario della Carità” che è l’Asilo della Marina. «Un’opera che ancora», ha detto monsignor Baturi «ci riempie di commozione. Ma, come ha di recente affermato Papa Leone, la commozione deve diventare azione comune. Proprio come ci ha insegnato la Beata Giuseppina Nicoli che ha trasformato la strada in luogo di incontro e di carità».

