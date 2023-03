Dopo tre anni tornano i campionati studenteschi  

Dopo tre anni ritorna per lo Zappa-Pitagora la partecipazione ai campionati studenteschi. Studenti di nuovo alle prese con le competizioni sportive che hanno il pregio di portare gli studenti fuori della propria scuola e di far incontrare loro altri pari età. Il tutto è stato possibile grazie all’impegno degli insegnanti di attività motoria Gianluca Putzu e Valeria Satta. Sono circa 35 i ragazzi e ragazze coinvolti, dalla prima alla quinta. «Dopo il Covid-19 finalmente siamo ripartiti», ha detto Luca Putzu, «per quest’anno abbiamo iscritto i ragazzi per il calcio a cinque in diverse categorie».

Questa mattina gli allievi disputeranno ad Assemini un quadrangolare per accedere alla finale mentre mercoledì la squadra femminile ospiterà le pari età del Michelangelo di Cagliari. Dopo questa fase, a maggio appuntamento a maggio per i campionati provinciali di canoa nel lago di San Sebastiano. Nonostante alcune difficoltà, la sfida a partecipare ai campionati è stata vinta. «Sono contento di questo risultato», dice il dirigente Marco Saba, «lo dobbiamo all’impegno dei nostri due insegnanti». «È importante aver ripreso», aggiunge Satta, «la scuola è anche sport». I due docenti pensano già al futuro. «Intendiamo», conclude Putzu, «ampliare il numero delle discipline da far svolgere ai ragazzi, non solo calcio ma anche basket, canoa, tiro con l’arco».

RIPRODUZIONE RISERVATA