Dopo tre anni torna il carnevale 

Dopo tre anni di assenza ritorna il grande raduno del carnevale diocesano degli oratori e delle famiglie. L’appuntamento è per questo pomeriggio con il raduno alle 15 nel piazzale del convento di Santa Lucia.

Il tema scelto dagli organizzatori del carnevale della diocesi di Ales è quello dell’Arca di Noè e il corteo colorato e variopinto attraverserà le strade del paese fino ad arrivare, intorno alle 17, nel piazzale dell'ospedale intitolato ai giudici Falcone e Borsellino. «Con l’animazione e la merenda – spiegano gli organizzatori della manifestazione - si trascorrerà un pomeriggio tra sorrisi, balli e la gioia di stare insieme. Vivremo la sfilata percorrendo le vie di San Gavino e dopo staremo tutti insieme con l’animazione e la merenda che allestiremo col contributo di tutti. A tal proposito invitiamo i partecipanti, come nelle edizioni passate, a portare qualcosa da condividere che, nella logica oratoriana, sarà messa insieme e distribuita in modo libero. Abbiamo scelto il tema del diluvio perché anche oggi noi oggi vogliamo essere segno di speranza e di rinascita, per ridare vita al mondo come fece Noè con la sua famiglia e i suoi animali». Le iscrizioni dei gruppi si possono fare anche prima della partenza della sfilata nell’oratorio di Santa Lucia. La mattina, invece, sfileranno per le strade del paese i bambini della scuola dell’infanzia e della primaria. (g. pit.)

RIPRODUZIONE RISERVATA