Dopo tre anni riapre la piscina a Sa Rodia 

Il conto alla rovescia sta per terminare. Martedì mattina, dopo tre anni, la piscina comunale riapre i battenti. A gestirla la società All together che nei mesi scorsi ha letteralmente rigenerato l’impianto e sistemato le due vasche che ormai sono pronte ad accogliere gli sportivi non solo della città.

Un’apertura alla grande inoltre, visto che domenica 16 l’impianto che sorge a Sa Rodia accoglierà il trofeo regionale “Quattro Mori” al quale possono partecipare tutti gli atleti della categoria Esordienti B, tesserati per la Fin. «Un appuntamento di grande prestigio per noi, e di portata notevole per la città visto che è previsto l’arrivo a Oristano di circa 250 atleti provenienti da tutta la Sardegna, più ovviamente gli accompagnatori - sottolinea il presidente della All Together, Michele Zucca – Un evento agonistico di livello che ripropone la piscina di Sa Rodia come polo d’eccellenza del nuoto sardo». La manifestazione inizierà alle 10 per terminare alle 16.30, orario in cui avranno luogo le premiazioni.

La piscina comunale invece aprirà, per gli amanti del nuoto o per chi vuole imparare questa attività sportiva, tutti i giorni della settimana. ( m. g. )

RIPRODUZIONE RISERVATA