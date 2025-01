Dopo tre anni porte aperte nell’oratorio 

L’oratorio don Orione, accanto alla chiesa del Santissimo Salvatore di Selargius, riapre le porte ai giovani del quartiere e non.

Domenica l’inaugurazione dopo qualche lavoretto di manutenzione, e dopo tre anni di stop: un taglio del nastro con tanto di benedizione di don Lorenzo Lodi, in veste di consigliere provinciale per la pastorale giovanile, insieme a don Emmanuel, al comitato e agli operai che hanno avviato alcuni interventi per renderlo più bello. E con loro, oltre alle famiglie e ai bambini che frequentano la parrocchia di piazza don Orione, c’era anche don Vittorio Quaranta: «Resta qualche lavoretto di ristrutturazione da fare, ma intanto riapriamo uno spazio fondamentale per l’incontro e l’aggregazione dei nostri giovani», dice il parrocco. Per ora porte aperte dal giovedì al sabato, dalle 16,30 alle 19,30, e la domenica dopo la messa: «L’oratorio», assicura don Vittorio, «tornerà ad essere il punto di riferimento dei bambini e dei ragazzi, e delle loro famiglie».

