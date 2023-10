Dopo tre anni di attesa ritorna un medico in paese 

Dopo tre anni di diserzione totale ai bandi per l'assistenza primaria di Seui, un medico ha formalizzato l'incarico a tempo determinato. Si tratta di Barbara Mameli, 42enne, originaria di Bari Sardo, unica candidata all'ultimo bando della Asl Ogliastra per questa sede. Dal 2 novembre, Mameli aprirà l'ambulatorio tre volte a settimana. Una boccata di ossigeno dunque, per i pazienti, dopo tre anni di buio totale, in cui la direzione della Asl 4 per preservare la continuità del servizio, ha fatto i salti mortali ma, in concreto a fare la differenza è stato lo spirito di sacrificio dei singoli. Natalino Meloni, 75enne, in pensione, ex medico di famiglia, da 14 mesi, a titolo gratuito, pur di scongiurare la sospensione del servizio di base, spende la sua professionalità e da gennaio apre regolarmente l'ambulatorio una volta a settimana. A servizio dell'emergenza anche l'infermiere seuese, Cristian Farci che, per tre anni, volontariamente e gratuitamente, ha affiancato i diversi medici. La nota preoccupante: sebbene questa sede da due anni sia stata dichiarata carente e disagiatissima continuano ad andare deserti i bandi regionali per le assegnazioni delle titolarità.

Il sindaco Fabio Moi, da alcuni mesi aveva avviato un'interlocuzione con la Asl: «Avremo il medico tre volte a settimana, un buon risultato considerando la crisi profonda del Sistema sanitario nazionale, speriamo cheMameli si trovi bene e col tempo possa considerare anche la possibilità di assumere la titolarità». (p. m. r.)

RIPRODUZIONE RISERVATA