Dopo tre anni appaltati i lavori per sistemare lo stadio comunale  

Ci sono voluti tre anni di attesa fra progettazioni, modifiche e rettifiche dei piani, ma per la sistemazione e il rilancio dello stadio Zoboli forse è stata imboccata la strada giusta: il Comune ha indetto la gara d’appalto per una prima serie di importanti interventi da effettuare nello storico impianto sorto nel 1940.

I soldi, circa 480 mila euro, iniziati a giungere dal 2021 con finanziamenti regionali e statali, ci sono già. Ma la fase di progettazione e la precedenza data al Pnrr ha allungato i tempi. «Ora ci siamo – sottolinea l’assessore ai Lavori pubblici Manolo Mureddu – è stata scelta una gara d’appalto con criteri snelli che entro 15 giorni ci permetterà di conoscere la ditta vincitrice: non è da escludere che a questo punto il cantiere venga installato fra fine luglio o in agosto». Si interverrà prima di tutto negli spogliatoi, prevista poi la nuova copertura. In un secondo step, l’illuminazione per le notturne. Per consentire alla squadra (il Carbonia è in Eccellenza) di allenarsi e giocare, il Comune ha anticipato che interloquirà con la ditta vincitrice per installare container adibiti a spogliatoi e docce. (a. s.)

