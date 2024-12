Dopo soli 14 turni è già il miglior Piccoli di sempre 

Il percorso di Roberto Piccoli per diventare un attaccante da doppia cifra di gol segnati prosegue con successo. Quello pesantissimo di venerdì al Verona ha permesso alla punta classe 2001 di raggiungere un primo traguardo: ha eguagliato il suo record di reti in una singola stagione contando tutte le competizioni, le 6 nella scorsa al Lecce e nel 2020-2021 allo Spezia. Solo che lo ha fatto con molte partite in meno: finora le presenze sono 16, 14 in campionato e 2 in Coppa Italia, mentre l’anno scorso erano state 36 e nell’altra occasione 23. Ha quindi ancora tanto tempo davanti a sé, 24 giornate più almeno l’ottavo di coppa, per migliorare i suoi numeri e consacrarsi. Esattamente quanto ha detto più volte Davide Nicola, parlando sia di Piccoli sia di tanti altri giocatori del Cagliari: «Ci stiamo costruendo i numeri, lui non è l’uomo della provvidenza ma uno che questi numeri se li sta creando. Non pensa solo ai gol, ma al bene della squadra», le parole del tecnico dopo l’ultima gara.

Uomo decisivo

Una delle caratteristiche migliori di Piccoli è che quasi mai fa gol banali. Tutti quelli che ha realizzato in campionato hanno portato punti al Cagliari: uno col Como, tre a Parma (prima vittoria in Serie A), uno col Genoa (il pesantissimo rigore) e tre venerdì. Non solo: tre di questi li ha segnati nel finale ossia all’87’ al Tardini, all’88’ al Ferraris e al 75’ nell’ultima alla Domus. Ed è questo uno dei suoi punti di forza, perché quando la partita arriva alla fine diventa determinante. Dei suoi 17 gol in Serie A - con tutte le maglie che ha indossato - ne ha firmati 14 nella ripresa, 11 dal 70’ in poi. Molto spesso determinanti per cambiare un risultato in positivo. Tanto che adesso si inizia a parlare di convocazione in Nazionale, lui che al massimo ha fatto 4 presenze in Under-21 nel 2021. «Ma io penso solamente al Cagliari e a farmi trovare pronto, devo ancora fare tanto», ha sottolineato al termine della partita di venerdì, con in mano il premio ufficiale di migliore in campo.

I traguardi

Piccoli venerdì ha bissato la rete segnata al Genoa e per la prima volta in rossoblù è andato a bersaglio per due giornate consecutive. In carriera non è mai andato in gol per tre partite di fila e cercherà di migliorarsi anche in questo già da domenica, nella trasferta di Firenze. Ma sono tanti i numeri che può ulteriormente riscrivere da qui in avanti: il più vicino riguarda le reti realizzate in un singolo campionato, 5 sempre nelle stagioni 2020-2021 e 2023-2024 (è a 4). E 5 erano anche i gol del miglior marcatore del Cagliari nello scorso campionato, Nicolas Viola: pure qui gliene manca uno. Poi proverà ad andare in doppia cifra per la prima volta in carriera, l’ultimo rossoblù capace di farlo in Serie A è stato João Pedro nella stagione 2021-2022 con 13 (alla 14ª giornata era a 8). Se Piccoli dovesse riuscirci, i 12 milioni per il riscatto dall’Atalanta diventerebbero un affare. E il Cagliari avrebbe trovato il suo bomber per tanto tempo.