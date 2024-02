Dopo-Sgarbi, Meloni prende tempo 

L'Antitrust rende noto il dispositivo che ha spinto Vittorio Sgarbi a dimettersi da sottosegretario alla Cultura. «Ha esercitato attività professionali in veste di critico d'arte, in materie connesse con la carica di governo, come specificate in motivazione, a favore di soggetti pubblici e privati», è il succo del documento, in violazione della Legge Frattini sul conflitto di interesse. E le opposizioni si scatenano.

M5S: danni all’Italia

La maggioranza prova a smorzare le polemiche. Il vicepremier Tajani definisce «una sua scelta» le dimissioni di Sgarbi mentre il ministro della Cultura Gennaro Sangiuliano tace. Ma il Pd con Irene Manzi gli chiede di spiegare in Parlamento «i criteri con cui ha attribuito le deleghe al sottosegretario essendo il ministro a conoscenza della pletora di incarichi e delle numerose posizioni in istituzioni culturali in capo al dimissionario Sgarbi, puntualmente elencate nella delibera». Il leader M5S Giuseppe Conte se la prende direttamente con la premier, per non essere intervenuta su una situazione che ha «danneggiato l’immagine dell’Italia». E mentre Sgarbi replica che «Conte è un professore senza titoli e senza merito, con un curriculum pornografico», Meloni considera ormai chiusa la vicenda. Quando le dimissioni saranno ufficiali deciderà cosa fare, ad esempio se sostituire Sgarbi con Ilaria Cavo di Noi Moderati, ma molti in maggioranza pensano che la nomina potrebbe slittare, rientrando in una più ampia messa a punto della squadra, magari dopo le europee. Anche perché il futuro commissario Ue italiano potrebbe essere uno degli attuali ministri. Ad esempio Giancarlo Giorgetti, ipotizza il Corriere della Sera.

Renzi controcorrente

Nulla esclude una rivisitazione più ampia. A pesare sull’immagine del governo, ricorda Angelo Bonelli di Avs, sono i casi Delmastro e Santachè, «coinvolti in imbarazzanti inchieste giudiziarie». A difendere Sgarbi è Matteo Renzi, che sul Riformista apprezza le dimissioni: «Gli riconosciamo una dignità che in questo governo hanno davvero in pochi». E citando i ministri Lollobrigida e Urso, Renzi conclude: «Alla fine Sgarbi si è fatto un favore, andandosene da una squadra del genere. E almeno lui ha dimostrato di conoscere il senso della parola dignità».

