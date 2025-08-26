Dopo sette anni via le transenne dal vecchio Municipio 

Dopo sette anni spariscono le transenne dalla facciata della storica sede della Municipalità di Pirri, in via Riva Villasanta. I lavori di restauro dell’edificio, al numero 60, sono stati ultimati e le antiestetiche barriere metalliche alla base sono state finalmente rimosse, con il risultato che ora le persone possono percorrere in sicurezza la corsia pedonale in direzione di piazza Italia, e viceversa, senza essere costrette ad attraversare la strada.

Lavori interni

«Si trattava di un'incompiuta che caratterizzava una via centrale», spiega la presidente della Municipalità, Maria Laura Manca, «e l’intervento di restauro peraltro non finisce qui. Siamo infatti in attesa di ricevere risposta dal Comune per avere le risorse da destinare alla parte interna, eventualmente anche partecipando ai bandi della Regione, alcuni già pubblicati». Nel frattempo è in fase di progettazione il cantiere per ripristinare il lato che si affaccia sul vicoletto.«Si tratta in questo caso di un lavoro complesso che richiede uno studio accurato, non solo per via della conformazione della strada, ma, in particolare, per la vicinanza delle abitazioni alle impalcature». Sarà necessario adottare precauzioni che potrebbero allungare i tempi. «Procediamo a piccoli passi», conclude la presidente, «ma siamo soddisfatti di aver dato una prima risposta su un punto critico presente anche nel nostro programma. In futuro vogliamo restituire l'edificio alla cittadinanza nella sua piena fruizione».

La storia

«Il “Casamento” comunale o vecchio Municipio», recita la scheda illustrativa predisposta per Monumenti aperti dall'associazione “Pirri: antiche storie del mio paese”, «venne edificato nel 1856 e un primo intervento di restauro ebbe inizio nel 1912, sotto la guida dell'ingegnere Riccardo Simonetti, come si evince dalla datazione ancora visibile nella parte superiore della torretta. Il 30 maggio 1914 il Municipio venne benedetto e inaugurato: era sindaco in quegli anni il cav. Giovanni Serrau. L’ex casa comunale col tempo venne sottoposta ad altre opere di ristrutturazione che le conferirono l'aspetto attuale».

RIPRODUZIONE RISERVATA