Dopo sei mesi riaperto l’ufficio postale 

Fine dei disagi per tutto il paese. Niente più ritardi né rinvii, a Quartucciu riaprono le poste di via Mandas, l’unico ufficio postale della cittadina. Erano chiuse dal 17 settembre, per la realizzazione dei lavori del progetto Polis - Casa dei Servizi Digitali. Per ben sei mesi i residenti erano quindi stati costretti a spostarsi a Quartu, dove uno sportello della filiale di via Milano era stato dedicato proprio agli abitanti di Quartucciu.

Le novità

Da ieri, l’odissea è finalmente terminata, e già dalla mattina i primi clienti hanno potuto varcare l’ingresso della sede completamente rinnovata. Tra le principali novità, la possibilità di effettuare a sportello la richiesta per ottenere il passaporto, senza la necessità di recarsi in Questura. Nemmeno per il ritiro, visto che si può optare per il recapito del documento al proprio domicilio. Nell'ufficio è anche già possibile richiedere a sportello i primi tre certificati Inps (cedolino della pensione, certificazione unica e modello “Obis M”) e 15 diversi certificati anagrafici resi disponibili da Anpr. Oltre ai nuovi servizi, come riporta Poste Italiane, sono stati effettuati ulteriori interventi, come la funzionale ottimizzazione degli spazi, la nuova configurazione della sportelleria con altezze ribassate per agevolare tutti i segmenti di clientela, le postazioni di lavoro ergonomiche per favorire posture corrette e la posa di un percorso in rilievo sul piano di calpestio, per consentire alle persone con deficit visivi la piena autonomia negli spostamenti.

«Cinquantesimo ufficio»

«Con il completamento dei lavori a Quartucciu», commenta Daniele Evangelisti, direttore provinciale di Cagliari e del Sud Sardegna di Poste Italiane, «il progetto Polis compie un nuovo, importante passo in avanti nella Sardegna Meridionale. Abbiamo iniziato con Villa San Pietro, prima sede a essere oggetto di interventi, nel gennaio del 2023 e adesso celebriamo il cinquantesimo ufficio completato: un bel traguardo». Tirano un sospiro di sollievo gli utenti quartucciai, molti dei quali, dopo mesi di proteste, stavano ormai perdendo le speranze. Dopo la chiusura programmata di settembre la fine dei lavori era infatti prevista per il 7 gennaio. Dopodiché, problemi e rallentamenti vari avevano causato due rinvii, il primo al 13 febbraio, il secondo di ulteriori 30 giorni lavorativi, conclusi ieri. L’ufficio sarà aperto con il consueto orario di apertura al pubblico, dal lunedì al venerdì dalle 8.20 alle 19.05, il sabato fino alle 12.35.

