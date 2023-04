Dopo sei anni torna la Marcialonga 

Un’occasione per riscoprire la bellezza dei monti di Villacidro in compagnia. È questo lo spirito della Marcialonga, escursione popolare organizzata per il 23 aprile dal Comune in collaborazione con Pro Loco e Consulta giovanile all’interno del calendario ViviVerde. «La Marcialonga è uno dei simboli del ViviVerde, fin da quanto è nato negli anni Novanta», ricorda l’assessore a Sport e Ambiente, Marco Erbì.

«L’ultima edizione è stata nel 2017, in cui hanno partecipato circa 500 persone. Anche quest’anno abbiamo due percorsi, uno da 5,5 e uno da 8,5 km. Ci incontreremo al Lavatoio alle 8,45 e dopo un breve percorso in paese si salirà al Carmine, Narti e fra i sentieri panoramici fino a Cuccureddu, per poi tornare al parco di Castangias. La partecipazione è libera e gratuita, ci si può portare un pranzo al sacco oppure usufruire – con una piccola quota – del punto ristoro organizzato da Pro Loco e Consulta a fine percorso. La novità di questa edizione è l’inserimento di tre guide Aigae, Genny Manca Carlo Aru e Veronica Murgia, che aggiungeranno professionalità alla passeggiata rispondendo alle curiosità dei partecipanti», conclude l'assessore. Oltre ai suggerimenti sull’abbigliamento: «Vestirsi a strati, usare scarpe da trekking o con suola antiscivolo e portare acqua e snack, perché la montagna è più impegnativa delle passeggiate in campagna – ricorda Genny Manca –, portare zaino o sacchetti per raccogliere i rifiuti e rispettare l’ambiente». ( m. m. )

