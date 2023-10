Dopo sei anni torna il derby d’Ogliastra «Tortolì-Lanusei vale più dei tre punti» 

Un derby in Promozione, come non se ne vedevano da parecchi anni. Tortolì e Lanusei non ci sono più abituate. Eppure l’ultimo giocato risale alla stagione 2017-2018, ma quel derby tra eterne rivali contava davvero. Erano i tempi della Serie D, sembra passata un’eternità e, invece, da quegli eventi sono passati appena sei stagioni. Entrambi i club sono retrocessi per due volte consecutive, ricominciando (quasi) da zero. Oggi la sfida che infiamma i tifosi si gioca alle 16, in un momento del campionato in cui è ancora troppo presto per esprimere valutazioni e fare calcoli rompicapo di classifica.

Qui Tortolì

«È una partita che vale tre punti, importante per il campionato e per la classifica». Andrea Demurtas è il presidente del Tortolì e, in questa veste, prova ad alleggerire il peso di una gara che lui stesso, indossando i panni da tifoso, sa che non è uguale alle altre. «In effetti, se parlo da tifoso quale sono, ammetto che questa partita vale molto più di tre punti. Tutto l’ambiente la sente tanto, può creare entusiasmo e sicuramente riempirà lo stadio: è il derby d’Ogliastra per eccellenza. È una sfida che ricorda tanti bei momenti di calcio, come la vittoria ottenuta in Serie D all’ultimo minuto con il rigore di Meloni e quella per 3-2, all’ultimo minuto, con il gol realizzato da Marco Nieddu. Ci sarà da battagliare, il Lanusei è un’ottima squadra. Sono reduci da due retrocessioni, sappiamo cosa significa, per cui tanto di cappello ai nuovi dirigenti per la ricostruzione». Il Tortolì, guidato da Daniele Salerno, ex attaccante del Lanusei, ha 4 punti ed è reduce dalla sconfitta ad Arbus.

Qui Lanusei

«È una partita molto sentita, anche in virtù del ruolo che i due centri rivestono in Ogliastra». Da quest’anno Roberto Congiu è il presidente del Lanusei. «Vincere il derby ha un sapore diverso, mentirei affermando il contrario. Qui c’è tanta attesa per questa partita». Il Lanusei di Franco Giordano si presenta al Fra Locci da squadra imbattuta e seconda in classifica, a 2 punti dalla vetta. «Avremo un bel seguito di tifosi, sarà una bella sfida e mi complimento con il presidente Demurtas per il lavoro svolto in questi anni».

