Dopo sei anni l’asilo di Is Corrias è pronto alla riapertura 

Lavori ultimati e collaudati nell’asilo di via Gallura, nel quartiere di Is Corrias, quasi pronto alla riapertura dopo anni di stop. «È stato installato anche il nuovo impianto di climatizzazione della struttura», fanno sapere dal Comune. Nei prossimi giorni è previsto un nuovo sopralluogo post cantieri, poi si dovrà ragionare sul futuro dell’asilo selargino chiuso da più di sei anni per mancanza di bambini nel quartiere a ridosso della 554, questa la motivazione data a suo tempo dal settore Pubblica istruzione del Municipio

Un problema che da allora ha costretto l’amministrazione ha ridimensionare l’offerta degli asili in città da tre a due, con le sole strutture di via Einaudi e via Serpeddì rimaste aperte. A Is Corrias no, una chiusura che inizialmente di ipotizzava temporanea ma la decisione di fatto di anno in anno è sempre stata confermata per lo stesso motivo: la presenza di pochi bimbi che non consentiva di sostenere i costi della gestione affidata a una cooperativa. Nel frattempo è stato fatto un restyling completo dell’asilo, con 210mila euro del Pnrr, comprese le verifiche sulla vulnerabilità sismica per cui il Comune ha dovuti investire ulteriori risorse, 65mila euro. Sino alle nuove pompe di calore appena istallate dentro lo stabile comunale. Sulla riapertura sono state presentate diverse interrogazioni dai banchi della minoranza in Consiglio comunale, in primis dal consigliere Omar Zaher, ipotizzando anche un utilizzo dell’asilo in chiave metropolitana, con iscritti anche dei Comuni vicini.

RIPRODUZIONE RISERVATA