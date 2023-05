Dopo sei anni i galluresi ritentano la scalata 

Budoni. Per la quarta volta nella sua storia il Budoni si accinge a giocare i playoff nazionali dell’Eccellenza per cercare la risalita in Serie D. Frutto di un campionato che ha visto la squadra combattere dalla prima all’ultima giornata con l’altra corazzata Latte Dolce, un dominio che ha lasciato la terza in classifica lontana ben 28 punti. Ha avuto la meglio il club sassarese, riuscito a recuperare in poche giornate le 4 lunghezze di svantaggio dai galluresi, che ora si preparano per raggiungere la promozione.

Sei anni fa

Dopo le due sconfitte nelle stagioni 2005-06 e 2006-07, in un’occasione (annata 2016-17) il Budoni aveva centrato la vittoria della finale nel doppio incontro con i bolzanini del Bozner. Alla guida della panchina gallurese c’era anche allora Raffaele Cerbone, lo stesso che oggi proverà a bissare quel successo di 6 anni fa. L’avversaria sarà il Boreale, seconda classificata nel campionato laziale di Eccellenza.

Il primo atto è in programma domenica 28 maggio sul campo del Don Orione di Roma. Sarà fondamentale trovare la vittoria, o quanto meno la via del gol, per mettere in discesa la gara di ritorno, che si disputerà domenica 4 giugno al comunale di Budoni.

Chi va avanti